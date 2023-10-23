Barajların doluluk oranı artan Bursa´da yetkililerden uyarı: Su bol diye gaflete kapılmayalım BURSA´nıniçme suyu ihtiyacını karşılayan, Nilüfer ve Doğancı barajlarındaki doluluk oranı, son yağışların ardından geçen yılın ekim ayına göre yaklaşık yüzde 50 arttı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürü Güngör Gülenç, her iki barajın doluluk oranının yüzde 45 seviyelerinde olduğunu belirtip, "Su bol diye kesinlikle gaflete kapılmayalım. Suyu tasarruflu kullanmaya devam edelim" çağrısı yaptı.

BURSA´nıniçme suyu ihtiyacını karşılayan, Nilüfer ve Doğancı barajlarındaki doluluk oranı, son yağışların ardından geçen yılın ekim ayına göre yaklaşık yüzde 50 arttı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürü Güngör Gülenç, her iki barajın doluluk oranının yüzde 45 seviyelerinde olduğunu belirtip, "Su bol diye kesinlikle gaflete kapılmayalım. Suyu tasarruflu kullanmaya devam edelim" çağrısı yaptı.

Bursa´nın içme suyu ihtiyacını karşılayan 2 milyon 520 bin metreküp gövde hacmine sahip Doğancı Barajı ve 2007 yılında faaliyete giren, 60 milyon metreküp su kapasiteli Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı arttı. Son düşen yağışlarla birlikte şehrin yaklaşık 3 aylık içme suyu ihtiyacını karşılama noktasına gelen iki baraj da geçen yılın ekim ayına göre doluluk oranı yaklaşık yüzde 50 arttı. BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, her iki barajın doluluk oranının yüzde 45 seviyelerinde olduğunu belirtti. Gülenç, "Çok sert bir yazdan geçtik. Çok sıcak günler geçirdik. Buna rağmen, bir hafta önce yağan yağmurlarla birlikte, barajlardaki su seviyemiz, geçen yılın bu aylarına göre yaklaşık yüzde 50 fazlasına tekabül ediyor. Geçen yıl bu aylar, toplam doluluk yüzde 31 seviyelerindeyken şu anda her iki barajımızın ortalama doluluğu yüzde 45 mertebesinde. Bu bizler için sevindirici bir durumdur. Hiç yağmur yağmasa dahi ocak sonuna kadar suyumuz var. Önümüzdeki ay içerisinde de yağışların olacağı yönünde güzel haberler alıyoruz. Geçen seneki gibi sıkıntılı bir sezon geçirmeyeceğimizi umuyoruz" dedi.

'İÇME SUYUNU BAŞKA AMAÇLAR İÇİN KULLANMAYALIM'

Kayıp-kaçak oranlarının en aza indirgenmesinin, su tasarrufuna önemli ölçüde katkı sağladığını belirten Gülenç, "Canlıların yaşayabilmesi için suya ihtiyaç var. Bu su sadece kendi kullandığımız suyun haricinde, bahçelerimizdeki yeşil alanların sulanması, araçların yıkanması, insani ihtiyaçlarımızın, günlük tüketimlerin artmasından dolayı, yaz aylarına göre bugünkü su tüketimimiz yaklaşık yüzde 20 oranında azaldı. En büyük tasarruflarından biri kayıp-kaçaklardır. Bu konuda Türkiye'de en başarılı il olarak ödül almıştık. Su kayıp-kaçaklarımızı neredeyse yüzde 18'e kadar indirdik. Vatandaşlarımızdan, içme suyu amaçlı olan suyu başka amaçlarda kullanmamalarını rica ediyoruz. Yeşil alanların sulanmasında, özellikle tarımda da kullanılan bazı bölgeler olduğunu biliyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan gerekli hassasiyeti bekliyoruz. Su bol diye kesinlikle gaflete kapılmayalım. Suyu tasarruflu kullanmaya devam edelim" ifadelerini kullandı.

TASARRUF ÇAĞRISI

Kent sakinlerine tasarruf çağrısı yapan Gülenç, "İki barajımızda toplam 30 milyon metreküp rezerv var. Geçen sene 18 milyon metreküptü. Yüzde 50 daha az bir su rezervi vardı. Geçmiş yıllara baktığımızda, bu seneki su rezervimizin iyi durumda olduğunu, bir tereddüdümüzün olmadığını ama tasarruflu kullanma konusundaki ısrarımızı da tekrar etmiş olalım" diye konuştu.