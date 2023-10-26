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        Bursa'da cip, yolcu minibüsüne çarptı; 11 yaralı

        BURSA'nınİnegölilçesinde cipin yolcu minibüsüne çarptığı kazada 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 11:25 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:30
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        Bursa'da cip, yolcu minibüsüne çarptı; 11 yaralı
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        BURSA'nınİnegölilçesinde cipin yolcu minibüsüne çarptığı kazada 11 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında Hamzabey Mahallesi girişinde meydana geldi. Mahalleden aldığı yolcuları ilçe merkezine götürmek üzere yola çıkan Necati Kahraman (67) yönetimindeki 16 ACB 917 plakalı minibüse, karşı yönden gelen Mehmet Furkan Doğan'ın (30) kullandığı 16 KEN 65 plakalı cip çarptı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile minibüste yolcu olarak bulunan Cansu Bodur (25), Sena Civanlar (20), Ali Göçen (85), Recep Öztürk (59), Orhan Kesen (57), Elif U. (16), Ozan Kuru (23), Mihriye Kesen (58) ve Ebrar İ. (14) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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