Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bakan Yerlikaya: Milletimizin huzurunu bozanların ensesindeyiz

        İÇİŞLERİBakanıAli Yerlikaya, "Çetelerle mücadelede, uyuşturucu ile mücadelede, bütün asayiş suçlarla mücadelede kararlılığımız var. Biz milletimizin huzurunu bozanların ensesindeyiz. Onların da nefeslerini keseceğiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 16:39 Güncelleme: 26.10.2023 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yerlikaya: Milletimizin huzurunu bozanların ensesindeyiz
        ABONE OL
        ABONE OL

        İÇİŞLERİBakanıAli Yerlikaya, "Çetelerle mücadelede, uyuşturucu ile mücadelede, bütün asayiş suçlarla mücadelede kararlılığımız var. Biz milletimizin huzurunu bozanların ensesindeyiz. Onların da nefeslerini keseceğiz" dedi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Bursa'ya geldi. Bakan Yerlikaya'yı Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş karşıladı. Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret eden Bakan Yerlikaya, ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, düzensiz göç akışı, uyuşturucu ile suç ve suçlularla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

        'Operasyonların süreceğine dikkati çeken Bakan Yerlikaya, "Başta bölücü terör örgütü olmak üzere diğer tüm terör örgütleri ile mücadelemiz, ikincisi zehir tacirleri, sokak satıcısından baronuna varıncaya kadar, üçüncüsü organize suç çeteleri, benim tabirimle suç işlemekten kibirlenenler. Dördüncüsü düzensiz göç ve mücadele. Bizim ülkemize gelişi, kalışı ve çıkışı yasal olmayan yabancıya biz düzensiz göçmen, diyoruz. Bir de düzenli göçmenler var. Gelişi, kalışı ve çıkışı yasal göçmenler, düzenli göçmenlerdir. Biz düzensiz göçmenlerle ilgili çabamıza geldiğimiz ilk günden beri odaklanmış vaziyetteyiz" dedi.

        MOBİL GÖÇ NOKTALARI YAYGINLAŞACAK

        Şehirlere gelen göçmenleri kontrol edebilmek amacıyla, 'mobil göç noktaları' kurduklarını belirten Yerlikaya, "İstanbul´da 3,5 aydır uyguladığımız `mobil göç noktası´ uygulaması var. 16 milyonluk bir şehirde 17 milyon yakına bir turistin olduğu, 1 milyonun biraz üzerinde yabancının yaşadığı bir yerde düzensiz göçmeni hak, hukuka riayet ederek tespit etmek için İstanbul´a 38, Bursa´ya 5 mobil göç noktası kurduk. Bu sayıları da arttıracağız. Mobil göç noktaları umuma açık yerlerde, parklarda, plajlarda, yollarda burada üzerinde kimlik sorgusu yapıldığı zaman mobil göç noktasına davet edilip orada parmak izi ve taramadan geçirildiğinde, yasal olmayan göçmen ortaya çıktığında, onları geri gönderme merkezine gönderiyoruz ve bir süreç dahilinde kendi ülkelerine deport ediyoruz. Bu süreci insani ve vicdani bir duruşla yapıyoruz. Biz bize yakışanı tarihimizden, medeniyetimizden, inancımızdan nasıl bellediysek, düzensiz göçle ilgili de aynı o ihtimamı gösteriyoruz. Göstermeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        'SUÇLUNUN, SUÇ İŞLEMEDEN ÖNLENMESİ EN HAYIRLI İŞTİR'

        Geçtiğimiz haftalarda İnegöl'de düzenlenen operasyona katılan güvenlik güçlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Organize suç çeteleri ile mücadelemiz sürüyor. İnegöl´de arkadaşlarımız güzel bir iş yaptılar. Ben valimi, emniyetimi, jandarmamı, istihbaratımı tebrik ediyorum. Bize destek olan, güvenlik birimlerimizin yanında yer alan hem de dualarıyla bize destek olan bütün Bursalı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Onların güvenlik birimlerine destek olmaları, bizim gücümüzü daha da arttırıyor. Suçlunun küçüğü büyüğü yok. Suçlunun, suç işlemeden önlenmesi en hayırlı iştir. Bakanlık olarak bu birinci görevimizdir. Suç işlemesini önleyici hizmetlerimizde güçlenmek. Eğer ortada engellenememiş bir suç varsa onu da aydınlatmak, adalete teslim etmektir" dedi.

        'BÜTÜN ASAYİŞ SUÇLARLA MÜCADELEDE KARARLILIĞIMIZ VAR'

        Bütün asayiş suçlarına karşı kararlılıkla mücadele edileceğini belirten Bakan Yerlikaya, " Bizim, 'Millet iradesinden daha güçlü bir güç tanımadım' diyen bir Cumhurbaşkanımız var. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde söylemişti. Bunu duyunca nasıl o büyük gücü beraber gösterdik. Çetelerle mücadelede, uyuşturucu ile mücadelede, bütün asayiş suçlarla mücadelede kararlılığımız var. Biz milletimizin huzurunu bozanların ensesindeyiz. Onların da nefeslerini keseceğiz diyoruz. Sizden aldığımız güç, hukukun bize verdiği yetkiyle götürüp adalete teslim ediyoruz" diye konuştu.

        'HEDEFİMİZ, BAŞTA İSTANBUL, BÜTÜN BÜYÜKŞEHİRLERİ ALMAK'

        Yerel seçimlere, mevcut belediyeleri korumak, alınamayan il belediyelerini de almak hedefiyle hazırlandıklarını belirten Yerlikaya, "Bütün teşkilatlarımızla beraber 31 Mart yerel seçimlerine Allah´ın izni ile bir önceki günden daha büyük bir aşkla, heyecanla hazırlanıyoruz. Var olan belediye sayılarımızı koruduğumuz gibi, başta İstanbul olmak üzere bütün büyükşehirleri ve il belediyelerini almakla da ilgili hedefimiz var. Gayretimiz bu yönde. Aziz milletimizin teveccühü ile 31 Mart akşamı burada kutlama yapacağız" ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!

        Benzer Haberler

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, AK Parti Bursa İl Başkanlığında konuştu:
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, AK Parti Bursa İl Başkanlığında konuştu:
        Mudanya'da radarla hız denetimi yapıldı
        Mudanya'da radarla hız denetimi yapıldı
        İlker Çelikcan Fizik Tedavi Hastanesi'nde el hareket kısıtlılığı rehabilita...
        İlker Çelikcan Fizik Tedavi Hastanesi'nde el hareket kısıtlılığı rehabilita...
        Bursa'da cip, yolcu minibüsüne çarptı; 11 yaralı
        Bursa'da cip, yolcu minibüsüne çarptı; 11 yaralı
        Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nda 250 milyon dolarlık satış bekleniy...
        Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nda 250 milyon dolarlık satış bekleniy...
        Bursa Osmangazi Hipodromu'nda boy gösteren atlar 7/24 açık hastanede tedavi...
        Bursa Osmangazi Hipodromu'nda boy gösteren atlar 7/24 açık hastanede tedavi...