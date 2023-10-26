Bakan Yerlikaya: Milletimizin huzurunu bozanların ensesindeyiz İÇİŞLERİBakanıAli Yerlikaya, "Çetelerle mücadelede, uyuşturucu ile mücadelede, bütün asayiş suçlarla mücadelede kararlılığımız var. Biz milletimizin huzurunu bozanların ensesindeyiz. Onların da nefeslerini keseceğiz" dedi.

İÇİŞLERİBakanıAli Yerlikaya, "Çetelerle mücadelede, uyuşturucu ile mücadelede, bütün asayiş suçlarla mücadelede kararlılığımız var. Biz milletimizin huzurunu bozanların ensesindeyiz. Onların da nefeslerini keseceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Bursa'ya geldi. Bakan Yerlikaya'yı Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş karşıladı. Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret eden Bakan Yerlikaya, ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, düzensiz göç akışı, uyuşturucu ile suç ve suçlularla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

'Operasyonların süreceğine dikkati çeken Bakan Yerlikaya, "Başta bölücü terör örgütü olmak üzere diğer tüm terör örgütleri ile mücadelemiz, ikincisi zehir tacirleri, sokak satıcısından baronuna varıncaya kadar, üçüncüsü organize suç çeteleri, benim tabirimle suç işlemekten kibirlenenler. Dördüncüsü düzensiz göç ve mücadele. Bizim ülkemize gelişi, kalışı ve çıkışı yasal olmayan yabancıya biz düzensiz göçmen, diyoruz. Bir de düzenli göçmenler var. Gelişi, kalışı ve çıkışı yasal göçmenler, düzenli göçmenlerdir. Biz düzensiz göçmenlerle ilgili çabamıza geldiğimiz ilk günden beri odaklanmış vaziyetteyiz" dedi.

MOBİL GÖÇ NOKTALARI YAYGINLAŞACAK

Şehirlere gelen göçmenleri kontrol edebilmek amacıyla, 'mobil göç noktaları' kurduklarını belirten Yerlikaya, "İstanbul´da 3,5 aydır uyguladığımız `mobil göç noktası´ uygulaması var. 16 milyonluk bir şehirde 17 milyon yakına bir turistin olduğu, 1 milyonun biraz üzerinde yabancının yaşadığı bir yerde düzensiz göçmeni hak, hukuka riayet ederek tespit etmek için İstanbul´a 38, Bursa´ya 5 mobil göç noktası kurduk. Bu sayıları da arttıracağız. Mobil göç noktaları umuma açık yerlerde, parklarda, plajlarda, yollarda burada üzerinde kimlik sorgusu yapıldığı zaman mobil göç noktasına davet edilip orada parmak izi ve taramadan geçirildiğinde, yasal olmayan göçmen ortaya çıktığında, onları geri gönderme merkezine gönderiyoruz ve bir süreç dahilinde kendi ülkelerine deport ediyoruz. Bu süreci insani ve vicdani bir duruşla yapıyoruz. Biz bize yakışanı tarihimizden, medeniyetimizden, inancımızdan nasıl bellediysek, düzensiz göçle ilgili de aynı o ihtimamı gösteriyoruz. Göstermeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'SUÇLUNUN, SUÇ İŞLEMEDEN ÖNLENMESİ EN HAYIRLI İŞTİR'

Geçtiğimiz haftalarda İnegöl'de düzenlenen operasyona katılan güvenlik güçlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Organize suç çeteleri ile mücadelemiz sürüyor. İnegöl´de arkadaşlarımız güzel bir iş yaptılar. Ben valimi, emniyetimi, jandarmamı, istihbaratımı tebrik ediyorum. Bize destek olan, güvenlik birimlerimizin yanında yer alan hem de dualarıyla bize destek olan bütün Bursalı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Onların güvenlik birimlerine destek olmaları, bizim gücümüzü daha da arttırıyor. Suçlunun küçüğü büyüğü yok. Suçlunun, suç işlemeden önlenmesi en hayırlı iştir. Bakanlık olarak bu birinci görevimizdir. Suç işlemesini önleyici hizmetlerimizde güçlenmek. Eğer ortada engellenememiş bir suç varsa onu da aydınlatmak, adalete teslim etmektir" dedi.

'BÜTÜN ASAYİŞ SUÇLARLA MÜCADELEDE KARARLILIĞIMIZ VAR'

Bütün asayiş suçlarına karşı kararlılıkla mücadele edileceğini belirten Bakan Yerlikaya, " Bizim, 'Millet iradesinden daha güçlü bir güç tanımadım' diyen bir Cumhurbaşkanımız var. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde söylemişti. Bunu duyunca nasıl o büyük gücü beraber gösterdik. Çetelerle mücadelede, uyuşturucu ile mücadelede, bütün asayiş suçlarla mücadelede kararlılığımız var. Biz milletimizin huzurunu bozanların ensesindeyiz. Onların da nefeslerini keseceğiz diyoruz. Sizden aldığımız güç, hukukun bize verdiği yetkiyle götürüp adalete teslim ediyoruz" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ, BAŞTA İSTANBUL, BÜTÜN BÜYÜKŞEHİRLERİ ALMAK'

Yerel seçimlere, mevcut belediyeleri korumak, alınamayan il belediyelerini de almak hedefiyle hazırlandıklarını belirten Yerlikaya, "Bütün teşkilatlarımızla beraber 31 Mart yerel seçimlerine Allah´ın izni ile bir önceki günden daha büyük bir aşkla, heyecanla hazırlanıyoruz. Var olan belediye sayılarımızı koruduğumuz gibi, başta İstanbul olmak üzere bütün büyükşehirleri ve il belediyelerini almakla da ilgili hedefimiz var. Gayretimiz bu yönde. Aziz milletimizin teveccühü ile 31 Mart akşamı burada kutlama yapacağız" ifadelerini kullandı.