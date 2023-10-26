Bursa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı BURSA'nınİznik ilçesinde, otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

BURSA'nınİznik ilçesinde, otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında İznik- Yenişehir yolu, Derbent Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yenişehir´den İznik istikametine seyir halinde olan Alişan Mutlu (61) yönetimindeki 34 FFB 998 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Murat Gümüş (31) yönetimindeki 11 ABJ 419 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobildeki Melek Mutlu (48) ve kamyonetteki Kemal Aslan (33), yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki kontrollerinin ardından Bursa Şehir Hastanesi´ne sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.