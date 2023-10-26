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        Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

        BURSA'da, evininönünde silahlı saldırıya uğrayan İlhan Göçük (29), yaralandı. Şüpheli ya da şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 19:05 Güncelleme: 26.10.2023 - 19:10
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        Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
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        BURSA'da, evininönünde silahlı saldırıya uğrayan İlhan Göçük (29), yaralandı. Şüpheli ya da şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı.

        Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Beyazıt Mahallesi Kıbrıs Sokak'ta meydana geldi. İlhan Göçük, evine geldiği sırada, otomobille kapının önüne yanaşan şüpheli ya da şüpheliler tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Şüpheli ya da şüpheliler plakası öğrenilemeyen otomobille olay yerinden kaçarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sol bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Göçük, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, olay yerinde yaptığı incelemede 6 adet kovan tespit etti. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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