KİRAYI İKİ KATINA ÇIKARMAYAN KİRACISINI DARBEDİP, PARMAĞINI ISIRDI  

BURSA'nınİnegölilçesinde ev sahibi Ahmet Ö. (56), kira bedelinin 1800 TL'den 3 bin 600 TL'ye artırılmasını kabul etmeyen kiracısı Selamettin K.'yı (63) önce darbetti, ardından ısırdığı parmağını kırdı. Ev sahibi gözaltına alınırken, kiracı ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi, 1. Işık Sokak´ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Ahmet Ö., kiracısı Selamettin K.´dan 1800 TL olan kirasını 3 bin 600 TL´ye yükseltmesini istedi. Kiranın, yasal sınır olan yüzde 25 oranında artması gerektiğini söyleyen Selamettin K.´nın, teklifi reddetmesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Ö., kiracısı Selamettin K.´yı önce darbetti, ardından da parmağını ısırdı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Selamettin K., İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ahmet Ö. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Tedaviye alınan Selamettin K.´nın parmağında ısırılma sonucu kırık ve doku zedelenmesi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan Ahmet Ö.´nün ise polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.