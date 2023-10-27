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        Bursa merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 13 gözaltı

        BURSAmerkezli 3 ilde, fuhuş çetesine yönelik yapılan şafak operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 11:54 Güncelleme: 27.10.2023 - 11:55
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        Bursa merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 13 gözaltı
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        BURSAmerkezli 3 ilde, fuhuş çetesine yönelik yapılan şafak operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından fuhuş çetesinin, Bursa'nın yanı sıra İzmir ve Adana'da da kadınları zorla fuhşa sürüklediği belirlendi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı´nın talimatıyla, 24 Ekim'de 3 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. 200 polisin katıldığı operasyonda, suça karıştığı tespit edilen çete lideri F.K.'nin da aralarında bulunduğu 2'si kadın, 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız silah ve silahlara ait çok sayıda mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 182 uyuşturucu hap, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 450 dolar, 500 euro, 9 bin lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Fuhşa zorlanan 28 kadın, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 'Suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyetleri' kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından, 'Fuhşa teşvik etmek', 'Fuhşa aracılık etmek' ve 'Fuhşa yer temin etmek' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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