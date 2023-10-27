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        Evinin önünde 17 yaşındaki husumetlisi tarafından vurulmuş

        BURSA'daİlhan Göçük'ün (29) evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin B.Ö (17), gözaltına alındı. B.Ö., ilk ifadesinde; Göçük ile husumetli olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 12:50 Güncelleme: 27.10.2023 - 12:55
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        Evinin önünde 17 yaşındaki husumetlisi tarafından vurulmuş
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        BURSA'daİlhan Göçük'ün (29) evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin B.Ö (17), gözaltına alındı. B.Ö., ilk ifadesinde; Göçük ile husumetli olduklarını söyledi.

        Olay, dün saat 16.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi Kıbrıs Sokak'ta meydana geldi. Evinin önüne gelen İlhan Göçük'e, kapının önüne yanaşan otomobilden ateş açıldı. Göçük, sol bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, otomobil hızla uzaklaştı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Göçük'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, olay yerinde yaptığı incelemede 6 adet kovan tespit etti. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan B.Ö.'yü tespit edip, gözaltına aldı. B.Ö., polisteki ilk ifadesinde; İlhan Göçük ile geçen yıl aralarında tartışma çıktığı, bu nedenle aralarında husumet oluştuğunu söylediği öğrenildi.

        Soruşturma sürüyor.

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