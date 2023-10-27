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        DownTown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi kapılarını açtı

        DOWNTOWNBursaYaşam ve Eğlence Merkezi kapılarını açtı. 85 bin metrekare alan üzerine kurulu merkezde, 200 seçkin marka yer alacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 15:35 Güncelleme: 27.10.2023 - 15:35
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        DownTown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi kapılarını açtı
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        DOWNTOWNBursaYaşam ve Eğlence Merkezi kapılarını açtı. 85 bin metrekare alan üzerine kurulu merkezde, 200 seçkin marka yer alacak.

        Atış Grup ve Pars Toprak Sanayi A.Ş.'nin, temellerini 5 yıl önce attığı ve 85 bin metrekare alan üzerinde ortaklaşa hayata geçirdiği DownTown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi, cadde mağazaları, restoranları, müzeleri, sinema salonları, performans sanatları merkezi, gösteri havuzu, animasyonlu led ekranları ve şehrin en büyük aile eğlence alanı ile Bursalıları seçkin dünya markalarıyla buluşturacak. 'Hayallerin Şehri' sloganıyla hayata geçirilen, DownTown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi, 200 seçkin markayla misafirlerine yepyeni bir alışveriş deneyimi ile beraber, keyifli anlar sunmaya hazırlanıyor. Ulusal ve uluslararası birçok markayı çatısı altında bulunduracak olan merkezde, 30 marka da ilk kez Bursalılarla buluşacak. DownTown Bursa, 17 bin metrekarelik yeşil alanı, geleneksel alışveriş kültürünün yanında, Türk ve Dünya mutfağının seçkin lezzetleri ve konferans salonlarıyla ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

        'BURSA´YA ÇOK BÜYÜK DEĞER KATACAK´

        DownTown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi'nin, Bursa'ya büyük değer katacağını söyleyen Atış Şirketler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Atış , ''Bugün itibarıyla aile ve yaşam merkezleri dediğimiz yeni bir AVM konseptini Bursa'ya kazandırmış olacağız. 72 bin metrekarelik kiralanabilir alanıyla, yüzde 99 kiralama yapılmış. Bugün yüzde 68 açılışını yaptığımız, ekim sonuna kadar da yüzde 95 doluluğa ulaşacak projemizin bugün açılışını yapıyoruz. İnşallah bu proje Bursa'ya çok büyük bir değer katacak. Burada birçok turistik faaliyette bulunuyoruz.  Avrupa'nın en büyük gösteri havuzumuz var, 2 tane müzemiz var, bunun haricinde 10 bin metrekare çocuk, eğlence merkezimiz var, aile eğlence merkezimiz var. Burada çok amaçlı bir tiyatromuz var. Yani sadece perakende olarak değil burada kültür sanat hepsi bir arada bir konsept oluşmuş oldu" dedi.

        'KÜLTÜR SANAT İLE DE BURSA´YA HİZMET VERECEK´

        Merkezin sadece ekonomik boyutuyla değil kültür sanat boyutuyla da vereceği hizmete dikkat çeken Pars Toprak Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Erdönmez de "Burada 100 dönüm üzerine kurulmuş, eski bir tuğla fabrikası vardı. Bursa'ya ekonomik değerler ve kültürel değerler kazandırmak için yapıldı bu. Sadece ekonomik değerler değil, hakikaten çok değerli markalar burada görev yapıyor. Onlar, Bursa'ya ekonomik olarak çok şey kazandıracak. Ama bir de bizim kültür sanat açısından Bursa'ya çok şey kazandıracağımız sistemler de var. 3500 metrekare bir müze yapılıyor. Kendi kültürümüzü çok iyi tanıyabileceğimiz bir müze yapılıyor. Yakında o da devreye girecek. Burada, Bursa´ya yakışır festivaller yapılacak. Tiyatro, konserler yapılacak. Yani sadece ekonomik boyutuyla değil, kültür sanat boyutuyla da Bursa'ya hizmet verecek" diye konuştu. 

        `ŞEHİRLERİN MARKA YAŞAM ALANLARININ OLMASI GEREKİR´

        Açılış törenine katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa´nın kültür ve tarih şehri olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

        "Bursa 5 farklı medeniyete ev sahipliği yapmış şehir. Osmanlı'nın ilk başkenti ve ilk 6 padişahı bağrında barındıran şehir Bursa. Bu tarihi yönüyle beraber Bursa, cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren de özellikle Merinos fabrikasıyla birlikte tekstilde, otomotivde özellikle yeni milli gururumuz Togg ile beraber sanayi potansiyelini de modern yüzünü de bütün ülkeye, bütün dünyaya yansıtmış bir şehir. Tarihi yönüyle birlikte gelişmiş yönü olan şehirlerin de marka projelerinin, marka çalışmalarının, marka yaşam alanlarının olması gerekir. Aslında DownTown bu manada ortaya konmuş bir irade."

        İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın dua etmesinin ardından DownTown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi'nin açılış kurdelesi kesildi. Kurdele kesiminin ardından, açılışa katılan protokol üyeleri alışveriş merkezini gezdi.

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