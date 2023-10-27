Ağaca asılı bulunan Nevrigül'ün eşi ile kız kardeşine uyuşturucu gözaltısı

BURSA'nınGemlik ilçesinde kaybolduktan 45 gün sonra bir zeytinlikte ağaca asılı cesedi bulunan 2 çocuk annesi Nevrigül Alan'ın (22) eşi R.A. (29) ile kız kardeşi N.T. (17), 'uyuşturucu madde kullanımı' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Bir yıldır ayrı yaşadığı eşi R.A.'nın yanında kalan oğlu B.A.'yı (3) görmek için dedesinin evinden çıkan ve bir daha kendisine ulaşılamayan Nevrigül Alan, 18 Ekim'de Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi'ndeki bir zeytinlikte ağaca asılı bulundu. Olay ile ilgili soruşturma sürerken, eşi R.A. ile kız kardeşi N.T., bugün Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ile Çocuk Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

CANLI YAYINDAKİ KONUŞMALARI İHBAR KABUL EDİLDİ

R.A. ile N.T.'nin, Nevrigül Alan'ın kayıp olduğu dönemde ve ölümünden sonra katıldıkları televizyon programındaki konuşmalarının ihbar kabul edildiği, bu nedenle 'uyuşturucu madde kullanımı' suçlamasıyla gözaltına alındıkları öğrenildi. N.T. emniyete getirilişi sırasında, eniştesi R.A. yüzünden gözaltına alındığını söyleyerek, "Her şey R.'nin, o torbacı R.'nin yüzünden. Ablamın ölümü ile hiçbir ilgim yok, kaç kere söyledim. İnanmıyorsunuz, hep beni suçluyorsunuz" dedi.

ABLASININ ÖLÜMÜ İLE İLGİLİ İFADESİNE BAŞVURULACAK

R.A.'nın emniyetteki işlemleri sürerken, N.T., ablasının ölümü ile ilgili ifadesine başvurulmak üzere adliyeye sevk edildi. N.T., adliyeye sevki sırasında katıldığı programın muhabirinin sorusuna, "Doğan'dan da şüpheliyim. O Nevrigül'ün işi ile benim hiçbir alakam yok. Katiller de çıksın, ben yokum zaten, gidiyorum. Ailemin de yanında durmayacağım. Bu şehirde de durmayacağım. Benim alnım ak, kimseden de korkmuyorum. Ne biliyorsam hepsini, her şeyi anlattım. Benden bu kadar" diye yanıt verdi. Öte yandan Nevrigül Alan'ın erkek kardeşi Abdullah T.'nin ifadesine de başvurulduğu öğrenildi.