Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Ağaca asılı bulunan Nevrigül toprağa verildi

        BURSA'nınGemlik ilçesinde kaybolduktan 45 gün sonra bir zeytinlikte ağaca asılı bulunan 2 çocuk annesi Nevrigül Alan (22) toprağa veridi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 17:09 Güncelleme: 28.10.2023 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağaca asılı bulunan Nevrigül toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nınGemlik ilçesinde kaybolduktan 45 gün sonra bir zeytinlikte ağaca asılı bulunan 2 çocuk annesi Nevrigül Alan (22) toprağa veridi.

        İznik ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Nevrigül Alan, yaklaşık 2 ay önce evinden ayrılarak Gemlik'teki babasının evine gitti. Yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşadığı eşi R.A.'nın yanında kalan 3 yaşındaki oğlu B.A.'yı görmek için 3 Eylül'de evden ayrılan Alan, bir daha geri dönmedi. Alan'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Ekipler, Alan'ı bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin 45'inci günde arama çalışmalarını sürdürdüğü sırada; 18 Ekim'de, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Umurbey Mahallesi'ndeki bir zeytinlikte ağaca asılı bir ceset olduğu ihbarı geldi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, cesedin Nevrigül Alan'a ait olduğunu belirledi. Vücut bütünlüğü bozulan Alan'ın cenazesi, DNA testi ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        GÖZALTINA ALINAN EŞİ İLE KARDEŞİ SERBEST BIRAKILDI

        Olayla ilgili soruşturma sürerken polis ekipleri, eşi R.A (29) ile Alan'ın kardeşi N.T.'yi (17), katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmalar nedeniyle gözaltına aldı. R.A. ile N.T.'nin, Nevrigül Alan'ın kayıp olduğu dönemde ve ölümünden sonra katıldıkları televizyon programındaki konuşmalarının ihbar kabul edildiği, bu nedenle 'uyuşturucu madde kullanımı' suçlamasıyla gözaltına alındıkları öğrenildi. N.T., emniyete getirilişi sırasında, eniştesi R.A. yüzünden gözaltına alındığını söyleyerek, "Her şey R.'nin, o torbacı R.'nin yüzünden. Ablamın ölümü ile hiçbir ilgim yok, kaç kere söyledim. İnanmıyorsunuz, hep beni suçluyorsunuz" dedi. Adliyeye sevk edilen R.A. ile N.T. 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

        10 GÜN SONRA TOPRAĞA VERİLDİ

        Otopsi işlemleri tamamlanan Nevrigül Alan'ın cenazesi, bugün öğle saatlerinde aile bireyleri tarafından teslim alınıp Kara Halil Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi. Ayakta durmakta güçlük çektiği görülen baba Sedat Tutaner, kızının tabutuna sarılıp, "Sayın Cumhurbaşkanım, ben bunun katillerini istiyorum. Katili ortaya çıksın, bırakmayın" diyerek gözyaşı döktü. Nevrigül Alan, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Büyük Filistin mitingi başladı
        Büyük Filistin mitingi başladı
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"

        Benzer Haberler

        Bursa'da huzur güven uygulamalarında 168 şüpheli tutuklandı
        Bursa'da huzur güven uygulamalarında 168 şüpheli tutuklandı
        Bursa ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor
        Bursa ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor
        Cumhuriyet'in "meçhul kahramanları" anısına yerli klasik otomobil
        Cumhuriyet'in "meçhul kahramanları" anısına yerli klasik otomobil
        Bursa'da 43 milyon liralık kaçak sigara operasyonu
        Bursa'da 43 milyon liralık kaçak sigara operasyonu
        Bursa'da makinelerle kaçak sigara üretim hattı kurulan fabrikaya baskın
        Bursa'da makinelerle kaçak sigara üretim hattı kurulan fabrikaya baskın
        Atatürk'ün TBMM'nin açılışındaki selamlama fotoğrafı çelik heykelle ölümsüz...
        Atatürk'ün TBMM'nin açılışındaki selamlama fotoğrafı çelik heykelle ölümsüz...