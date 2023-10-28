İnegölspor - Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 4-1
STAT:İnegölİlçe
HAKEMLER: Erdem Demirtaş, Mahmut Gülle, Mehmet Kirişoğlu
İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi, Muhammet Samed Karakoç(Dk 70 Erkan Arda Çağdaş), Furkan Özyapı, Uğur Mustafa Türk(Dk 70 Batuhan Altıntaş), Mete Sevinç, Cengiz Ötkün(Dk 70 Emre Toptan), Orhan Aktaş, Yusuf Talum(Dk 72 Kadir Turhan), Uğur Utlu, Ferhat Görgülü, Okan Deniz(Dk 46 Serhat Baştan)
MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR: Emre Satılmış, Yasin Abdioğlu, Emrah Taysı, Fatih Somuncu(Dk 79 Alpay Aldemir), Efe Niyazi Kurtulmuş(Dk 63 Ogün Karakaya), Atamer Bilgin(DK 79 Serkan Gürses), Uğur Aygören, Ali Kuçik, Oğuzhan Açıl, Osman Bayrak, Cihan Aydın(Dk 46 Berkay Tanır)
SARI KARTLAR: Orhan Aktaş, Serhat Baştan (İnegölspor) Emre Satılmış (Aksaray)
KIRMIZI KARTLAR: Ali Kuçik, Emre Satılmış (Aksaray)
GOLLER: Dk. 13 Uğur Mustafa Türk(pen), Dk.38 Mete Sevinç, Dk.54 Serhat Baştan, Dk. 85. Batuhan Altıntaş (İnegölspor) Dk. 36 Yasin Abdioğlu (Aksaray)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden İnegölspor, sahasında ağırladığı Motolux 68 Aksaray Belediyespor'u 4-1 mağlup etti.
12'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına atılan topla buluşan Furkan, kaleci tarafından yere düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mustafa'nın vuruşu ağlarla buluştu.1-0
36'ncı dakikada gelişen Aksaray atağında ceza sahasında topla buluşan Yasin'in vuruşu ağlarla buluştu.1-1
38'inci dakikada İnegölspor korner kazandı. Topun başına geçen Orhan'ın yaptığı ortaya yükselen Mete'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu. 2-1
54'üncü dakikada gelişen İnegölspor atağında topla buluşup çalımlarla ceza sahasına giren Serhat'ın vuruşu ağlarla buluştu. 3-1
85'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında topla buluşan Batuhan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 4-1
DHA-Spor - Türkiye-Bursa / İnegöl - Yavuz YILMAZ
2023-10-28 17:18:55