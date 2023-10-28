Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da polisin son 1 haftadaki uygulamalarında 31 kişi cezaevine gönderildi (2)- Yeniden

        BURSAOsmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce son 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, 13 bin 750 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranması olan 155 kişi ile üzerinde uyuşturucu madde bulunan 91 kişi olmak üzere 246 kişi gözaltına alındı, bunlardan 18'i kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, hareketlerinden şüphelenilen K.Ş.'nin evinde arama yapan ekipler, çamaşır makinesine gizlenmiş yaklaşık 10 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 19:08 Güncelleme: 28.10.2023 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da polisin son 1 haftadaki uygulamalarında 31 kişi cezaevine gönderildi (2)- Yeniden
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSAOsmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce son 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, 13 bin 750 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranması olan 155 kişi ile üzerinde uyuşturucu madde bulunan 91 kişi olmak üzere 246 kişi gözaltına alındı, bunlardan 18'i kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, hareketlerinden şüphelenilen K.Ş.'nin evinde arama yapan ekipler, çamaşır makinesine gizlenmiş yaklaşık 10 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Bursa Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, ilçe sorumluluk alanlarında uyuşturucu ticareti, hırsızlık ve çeşitli suçlardan aranması olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 13 bin 750 kişinin UYAP sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranması olan 155 kişiyi gözaltına aldı. Bunlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18'i cezaevine gönderildi.

        ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN İÇİNE UYUŞTURUCU GİZLEMİŞ

        Çalışmalarda, şüphelenilen 91 kişinin üzerinde 530 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin üst ve araç aramasında 18 ruhsatsız silah ve 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Öte yandan ekiplerce yakalanan ve şüpheli hareketler sergileyen K.Ş.'nin evinde arama yapan ekipler, çamaşır makinesinin içine gizlenmiş 10 kilo 170 gram esrar ve 198 gram bonzai ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Türkiye'nin ilk köyü
        Türkiye'nin ilk köyü
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"

        Benzer Haberler

        Bursa'da Off-Road Extreme Kupası 4. ayağının ilk gün yarışları koşuldu
        Bursa'da Off-Road Extreme Kupası 4. ayağının ilk gün yarışları koşuldu
        Bursa'da kaybolduktan 47 gün sonra ölü bulunan kadının cenazesi toprağa ver...
        Bursa'da kaybolduktan 47 gün sonra ölü bulunan kadının cenazesi toprağa ver...
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        İnegölspor - Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 4-1
        İnegölspor - Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 4-1
        Ağaca asılı bulunan Nevrigül toprağa verildi
        Ağaca asılı bulunan Nevrigül toprağa verildi
        Bursa'da huzur güven uygulamalarında 168 şüpheli tutuklandı
        Bursa'da huzur güven uygulamalarında 168 şüpheli tutuklandı