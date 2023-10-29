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        Bursa'da dron destekli uygulamada 26 sürücüye 88 bin lira ceza kesildi

        BURSA´dapolisin ağır vasıtalara yönelik dron destekli trafik uygulamasında kuralları ihlal eden 26 araç sürücüsüne 88 bin 53 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 10:52 Güncelleme: 29.10.2023 - 10:55
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        Bursa'da dron destekli uygulamada 26 sürücüye 88 bin lira ceza kesildi
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        BURSA´dapolisin ağır vasıtalara yönelik dron destekli trafik uygulamasında kuralları ihlal eden 26 araç sürücüsüne 88 bin 53 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa-İzmir kara yolu üzerinde, yük taşıyan ağır vasıta araçlara yönelik, dron destekli uygulama yaptı. Denetimler kapsamında sürekli sol şerit işgali, takograf kullanmama, yetki belgesiz taşımacılık yapmak, brandasız ve sınır üzerinde yük taşımak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ihlallerinden 26 araç sürücüsüne toplam 88 bin 53 lira trafik cezası uygulandı.

        Denetimlerin ağır vasıta araçlarının karıştığı, ölümlü kazaların azaltılması için yapıldığını belirten yetkililer, uygulamaların artarak devam edeceğini belirtti.

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