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        Gölete düşen 2 oğlunu son anda boğulmaktan kurtardı

        BURSA´nınİnegöl ilçesinde, balıklara bakmak isterken gölete düşen Ziyad (9) ile İbrahim Hacisa (5) kardeşler, babaları tarafından son anda boğulmaktan kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 15:12 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:15
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        Gölete düşen 2 oğlunu son anda boğulmaktan kurtardı
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        BURSA´nınİnegöl ilçesinde, balıklara bakmak isterken gölete düşen Ziyad (9) ile İbrahim Hacisa (5) kardeşler, babaları tarafından son anda boğulmaktan kurtarıldı.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Yeniceköy Mahallesi´nde meydana geldi. Piknik yapmak için ailesi ile birlikte gölet kenarına giden Suriye uyruklu İbrahim Hacisa, balıklara bakmak isterken, ağabeyi Ziyad Hacisa da onu kurtarmak isterken suya düştü. Çocuklarının suda çırpındığını gören Ali Hacisa (36), hemen suya atladı. Boğulma tehlikesi geçiren çocuklarını sudan çıkaran babanın ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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