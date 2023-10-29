Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da Togg kullanıcılarından 100'üncü yıl konvoyu

        BURSA'daTogg sürücüleri, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını otomobilleriyle şehir turu atarak kutladı. Kırmızı-beyaz balonlarla süslenen 12 Togg, konvoy yaparak Bursa sokaklarını dolaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 16:18 Güncelleme: 29.10.2023 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da Togg kullanıcılarından 100'üncü yıl konvoyu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'daTogg sürücüleri, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını otomobilleriyle şehir turu atarak kutladı. Kırmızı-beyaz balonlarla süslenen 12 Togg, konvoy yaparak Bursa sokaklarını dolaştı.

        Togg T10X kullanıcıları, Türkiye Cumhuriyet'inin 100'üncü yılını kutlamak için bir araya gelerek, Bursa sokaklarında konvoy oluşturdu. Anadolu, Gemlik, Pamukkale ve Kula renklerindeki 12  otomobili, kırmızı beyaz balonlarla süsleyen sürücüler, klaksonlar eşliğinde Heykel, Altıparmak, Kükürtlü caddelerini takip ederek, Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'na geldi. Burada, otomobilleriyle ay-yıldız oluşturan sürücüler, ellerindeki Türk bayraklarıyla poz verdi.

        'SOKAKLARI KARIŞ KARIŞ DOLAŞTIK´

        Sürücülerden Orhan Aygün, "Togg aracı çekilişine 7 kere yazıldım, 1 tane asıl, 1 tane yedek bize çıktı. Artık yollarda çok Togg görebiliyoruz. Bildiğim kadarıyla, Türkiye'de 7 binin üzerinde Togg var. Biz de Bursa'daki arkadaşlarla konuşup bir grup kurduk. Bursa sokaklarını karış karış dolaştık'' dedi.

        Eda Kutru ise "2,5 aydır Togg kullanıyoruz. Konforlu, farklı bir deneyim, zaten yerli ve milli bir araç. Çok memnunuz, Cumhuriyetimize hayırlı olsun" diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        100'üncü yıl marşları
        100'üncü yıl marşları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü

        Benzer Haberler

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Bursa ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları
        Bursa ve çevre illerde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları
        Gölete düşen 2 oğlunu son anda boğulmaktan kurtardı
        Gölete düşen 2 oğlunu son anda boğulmaktan kurtardı
        Merdiven altı üretimin ardından sokağa atılan 3 cins köpek, bitkin halde bu...
        Merdiven altı üretimin ardından sokağa atılan 3 cins köpek, bitkin halde bu...
        Bursa'da dron destekli uygulamada 26 sürücüye 88 bin lira ceza kesildi
        Bursa'da dron destekli uygulamada 26 sürücüye 88 bin lira ceza kesildi
        Bursa'da çocuk parkında ağaca asılı kadın cesedi bulundu
        Bursa'da çocuk parkında ağaca asılı kadın cesedi bulundu