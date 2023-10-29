Bursa Atlıspor Kulübü sporcularından Cumhuriyet Bayramı kutlaması
BURSA´da AtlısporKulübü´nden 16 binici atlarıyla birlikte manejde Cumhuriyet Bayramı´nı kutladı.
BURSA´da AtlısporKulübü´nden 16 binici atlarıyla birlikte manejde Cumhuriyet Bayramı´nı kutladı.
Türkiye Binicilik Federasyonuna bağlı Bursa Atlıspor Kulübü´nün yaşları 9 ile 16 arasında değişen sporcuları, atlarıyla birlikte maneje çıkarak Cumhuriyet Bayramı´nı kutladı. Engel atlamada dereceleri bulunan sporcular, atlarını Türk bayraklarıyla süsledi. Binicilerin, marşlar ve şarkılar eşliğindeki gösterisi, coşkuyla izlendi.