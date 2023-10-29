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        JAK timleri, Uludağ´ın zirvesinde Türk bayrağını dalgalandırdı

        BURSA´da,Cumhuriyet´in 100´üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, tırmandıkları Uludağ´ın zirvesinde Türk bayrağını dalgalandırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 18:00 Güncelleme: 29.10.2023 - 18:05
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        JAK timleri, Uludağ´ın zirvesinde Türk bayrağını dalgalandırdı
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        BURSA´da,Cumhuriyet´in 100´üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, tırmandıkları Uludağ´ın zirvesinde Türk bayrağını dalgalandırdı.

        İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı JAK timleri, Cumhuriyet´in 100´üncü yılı kutlamaları kapsamında `Uludağ 2543 Rakımlı Büyük Zirve Tırmanışı´ gerçekleştirdi. Tırmanış faaliyeti sırasında güzergah olarak, Uludağ Milli Parkı içerisinde yer alan 1´inci Oteller Bölgesi, Cip Yolu, Maden mevkii, Kapı mevkii, Küçük Zirve, Rasat Düzü, Yasemin Geçidi, Baykan Sırtları Karakayalar ve Büyük Zirve rotası takip edildi. 12 kilometrelik parkuru 8 saatte tamamlayan JAK timleri, Türk bayrağı ile Atatürk posterini Uludağ´ın zirvesinde dalgalandırdı.

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