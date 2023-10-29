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        Gölete düşen 2 oğlunu son anda boğulmaktan kurtardı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 20:35 Güncelleme: 29.10.2023 - 20:40
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        Gölete düşen 2 oğlunu son anda boğulmaktan kurtardı (2)
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        KURTARMAANIKAMERADA

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, balıklara bakmak isterken gölete düşen Ziyad (9) ile İbrahim Hacisa (5) kardeşlerin babaları ve anneleri tarafından son anda boğulmaktan kurtarıldığı anlar amatör kameraya yansıdı. Görüntülerde suya giren baba Ali Hacisa'nın (36) çocuklarını çekerek kıyıda bekleyen anneye teslim ettiği anlar görülüyor. İnegöl Devlet Hastanesi´nde tedavisi süren Ziyad ile İbrahim Hacisa kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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