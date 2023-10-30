Cumhuriyet kutlamasında havaya ateş ederken oğlunu yaralayan baba serbest

BURSA'nınOrhangazi ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı kutlamasında tabancayla havaya ateş açan Yaşar B. (57), oğlu Furkan B.'yi (21) yaraladı. Tedaviye alınan Furkan B.'nin hayati tehlikesi bulunmazken, adliyeye çıkarılan Yaşar B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, dün Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında havaya ateş açan Yaşar B., iddiaya göre, son mermiyi düşürmek için tabancasını yere doğrultup tetiğe bastı. Tabancadan çıkan mermi yerden sekerek, bankta oturan oğlu Furkan B.'nin boynunu sıyırdı. Özel araçla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, ilk müdahalesinin ardından tedaviye alındı. Doktorlar, Furkan B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Bu arada, gözaltına alınan Yaşar B., oğlunun şikayetçi olmaması üzerine nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Yaşar B.'nin ifadesinde, Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yılını kutlamak için havaya ateş ettiğini, olayın tamamen kaza sonucu meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.