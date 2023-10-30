Bursa Downtown´da Cumhuriyet coşkusu yaşandı   

Kapılarını 27 Ekim´de açan Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi´nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Downtown, açıldığı 27 Ekim´den itibaren devam eden etkinliklerle binlerce misafiri ağırladı. 200 seçkin markayı çatısı altında buluşturan merkez; çocuk oyun alanı, ferah teras ve bahçelerinin yanı sıra kafe ve restoranlarıyla aileler ve çocuklar tarafından ilgiyle karşılanıyor.

Ziyaretçiler, Avrupa´nın en büyüklerinden gösteri havuzu etrafında renkli su ve ışık şovlarını izlerken, çocuklar ise gün boyu kendilerine özel olarak düzenlenen uzun bacak, kortej şovları, balon şov, boyama etkinliklerinde gönüllerince eğlendi. Senfoni orkestrası misafirlerin ve çocukların şefliğinde ziyaretçilere eğlenceli müzikleriyle keyifli dakikalar yaşattı. Açılışa özel her gün farklı müzik grubunun sahne aldığı Downtown´un ziyaretçilerini kapıda karşılayan Türkiye´nin ilk küp ledi ise dijital şovuyla izleyenleri büyüledi.

Gün boyu etkinliklerin devam ettiği Downtown´da, 29 Ekim´de saat 19.23´te gerçekleştirilen havuz ve ateş gösterisine ziyaretçiler de 10. Yıl Marşı ve bayraklarla eşlik etti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren Cumhuriyet kutlamaları, senfoni orkestrasının Cumhuriyet şarkıları ve vals gösterileri ile devam etti. Binlerce Bursalı 3 gün boyunca süren konserlere ve gösterilere katılım sağladı. Alışveriş merkezinden edinilen bilgiye göre, 27 Ekim Cuma gününden bu yana Downtown´u yüz bin kişi ziyaret etti.

DHA-Genel - Türkiye-Bursa - DHA

2023-10-30 16:08:56