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        Bursa'da hasta yakınının darbettiği kadın doktor yaralandı

        BURSA'daHematolojiuzmanı Dr. Nihan Alkış (40), bir hasta yakınının yumruklu saldırısı sonucu yaralandı. Alkış, hastanede tedaviye, saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:03 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:05
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        Bursa'da hasta yakınının darbettiği kadın doktor yaralandı
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        BURSA'daHematolojiuzmanı Dr. Nihan Alkış (40), bir hasta yakınının yumruklu saldırısı sonucu yaralandı. Alkış, hastanede tedaviye, saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bursa Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Hematoloji Uzmanı Dr. Nihan Alkış, bilinmeyen bir nedenden dolayı hasta yakını T.E. (30), ile tartışmaya başladı. Tartışmada sinirlenen şüpheli, Uzm. Dr. Alkış'ı darbetti. Yüzüne ve başına aldığı darbelerle yaralanan Dr. Nihan Alkış, hastanenin acil servisindeki ilk müdahalesinin ardından, Beyin Cerrahi Servisi´nde tedaviye alındı. Hastane polisi tarafından gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde, Alkış'ın kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli doktorlar ve sağlık çalışanları, saldırıyı protesto için bugün iş bırakma eylemi başlattı. 

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