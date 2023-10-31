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        Kiracısının 400 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını çaldı

        BURSA'dayenitaşındığı evinden aralıklarla döviz ve ziynet eşyalarının çalındığı fark eden Ecem Gökçe Seyhan (33), şüphelendiği ev sahibi Ayşegül K.'nin (42) hırsızlık yaptığını yatak odasına kurduğu güvenlik kamerası ile ortaya çıkarttı. Gözaltına alınan ev sahibi suçunu itiraf ederken, Seyhan'ın toplamda 400 bin lira değerinde döviz ile ziynet eşyasının çalındığı belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 13:43 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:45
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        Kiracısının 400 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını çaldı
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        BURSA'dayenitaşındığı evinden aralıklarla döviz ve ziynet eşyalarının çalındığı fark eden Ecem Gökçe Seyhan (33), şüphelendiği ev sahibi Ayşegül K.'nin (42) hırsızlık yaptığını yatak odasına kurduğu güvenlik kamerası ile ortaya çıkarttı. Gözaltına alınan ev sahibi suçunu itiraf ederken, Seyhan'ın toplamda 400 bin lira değerinde döviz ile ziynet eşyasının çalındığı belirlendi.

        Olay, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 5 Eylül'de Kızılcık Sokak'taki bir binada daire kiralayan Ecem Gökçe Seyhan, taşındığı günden itibaren birikimi olan altın ve dövizlerinin azaldığını fark etti. Bu süreçte Seyhan, aynı binada oturan ev sahibinin sürekli eşya yenilediğini görünce durumdan şüphelendi. Durumu erkek arkadaşına anlatıp, yatak odasına kamera koyan Seyhan, daha sonra ev sahibi Ayşegül K.'yi çay içmek için eve çağırdı. Bir süre ev sahibi ile sohbet eden Seyhan ile erkek arkadaşı, kirayı ödemek istediklerini söyledi. Bunun üzerine çift, yüklü miktarda döviz çıkarıp, ev sahibinin görmesini sağladı ve ödemeyi yaptı. PROGRAM KURDULAR, BİLDİRİM GELDİ

        Çift, daha sonra dışarıya çıkacaklarını belirtti. Bunun üzerine Ayşegül K., evden ayrıldı. Bir süre sonra çift, dışarı çıktı. Dışarıdaki çiftin cep telefonuna, güvenlik kamerası programından 'Evinize biri girdi' bildirim geldi. Çift, görüntülerden evlerine Ayşegül K.'nin girdiğini ve hırsızlık yaptığını gördü. Seyhan'ın ihbarı sonrası Ayşegül K., Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. İfadesinde, kapıyı 'maymuncuk' diye tabir edilen anahtar ile açtığını itiraf eden şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan Ayşegül K.'nin toplamda 400 bin lira değerinde döviz ile ziynet eşyası çaldığı belirlendi. Soruşturma sürüyor.

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