`Çok konuştukları´ gerekçesiyle yolcuları indirdi, boş otobüsle seferine devam etti BURSA'da,özelhalk otobüsü şoförü, `çok konuştukları´ gerekçesiyle yolcuları araçtan indirip, seferine boş araçla devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BURSA'da,özelhalk otobüsü şoförü, `çok konuştukları´ gerekçesiyle yolcuları araçtan indirip, seferine boş araçla devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi Hancı Caddesi üzerinde meydana geldi. Korupark Metro İstasyonu ile Acemler Metro İstasyonu arasında sefer yapan B/17-A numaralı özel halk otobüsünün şoförü, konuşmalardan rahatsız olduğu gerekçesiyle otobüsü güzergahı üzerindeki durakta durdurup, yolcuların hepsini indirdi. Kendisine tepki gösteren yolculara aldırış etmeyen şoför, boş aracın kapılarını kapatarak yoluna devam etti. Yolcular o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, duraktaki yolcuların şoföre tepki gösterdiği, sürücünün ise ise boş otobüsle yoluna devam ettiği görüldü.

Görüntüler üzerine BURULAŞ´ın olayla ilgili iinceleme başlattığı öğrenildi.