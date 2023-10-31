17 yaşındaki kızını düğün günü kaçıran baba, 4 yıl önce de `satılık´ ilanıyla fotoğrafını paylaşmış (2)

KORUMAALTINAALINDI

Balıkesir'de, ailesinin onayıyla O.K. (17) ile evlendikten sonra, 3 gün süren düğünün son gününde ailesinin takıları alarak kaçtığı iddia edilen, babası Y.D.'nin ise 2019'da sosyal medya hesabında, 'Bu kız satılıktır' yazısıyla fotoğrafını paylaştığı D.K. (17) devlet korumasına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, D.K.'nin Kütahya'nın Simav ilçesindeki evinde inceleme yapıldığına dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından haberlere konu olan D.K.'nin ikametinde incelemelerde bulunulmuştur. Yapılan incelemeler neticesinde D.K. devlet korumasına alınmıştır. Bakanlık olarak hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız. Kamoyuna saygıyla duyurulur."

Denizhan KARAHANCI/BURSA,