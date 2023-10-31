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        Annesini ölümle tehdit edip, evin perdesini ateşe veren şüpheli tutuklandı

        BURSA'daparayüzünden annesi ile tartışıp, ölümle tehdit eden ardından evin perdesini ateş veren Ömer Güler (23), yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 17:52 Güncelleme: 31.10.2023 - 17:55
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        Annesini ölümle tehdit edip, evin perdesini ateşe veren şüpheli tutuklandı
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        BURSA'daparayüzünden annesi ile tartışıp, ölümle tehdit eden ardından evin perdesini ateş veren Ömer Güler (23), yakalanıp, tutuklandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle Alemdar Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Ömer Güler, annesi M.G.'den 100 lira istedi. Anne M.G., daha önce uyuşturucu madde kullanan oğluna para vermek istemedi. Bunun üzerine anne ile oğlu arasında tartışma çıktı. İddiaya göre; annesini öldürmekle tehdit edip, evin perdesini ateşe veren Ömer Güler, istediği parayı alıp, çıktı. M.G.'nin şikayeti üzerine Ömer Güler, polis ekiplerince gözaltına alındı. Güler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

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