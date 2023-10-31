Bursa'da hasta yakınının darbettiği kadın doktor yaralandı (3)

TUTUKLANDI

Bursa'daHematolojiUzmanı Dr. Nihan Alkış'ı (40) darbederek yaralayan Tayfun Eserkaya (30), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde, "Ben içeri girdim. 'Kapıda yazan doktorla içerideki doktor aynı mı?' diye sordum. O da bana 'Git kapıda yazana bak' dedi. Tam çıktığımda bana hakaret etti. Ben de gururuma yediremedim. Kapıyı sertçe açtığımda arkadaymış, ittirdim ama vurmadım" dediği öğrenilen Eserkaya, çıkarıldığı mahkemece, 'Kamu görevlisine karşı görevi sebebiyle kasten yaralama' suçlamasıyla tutuklandı.