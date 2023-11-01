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        Kanser hastası kadınlar, kızlarıyla kanserojen maddelerden tasarlanan kıyafetlerle podyuma çıktı

        BURSAKanser Derneği (BUKANDER) tarafından, '1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı' nedeniyle düzenlenen defilede, kanser tedavisi görenler ile kızlarının da aralarında olduğu kadınlar, sigara paketi, poşet ve karton bardak gibi kanserojen madde içeren malzemelerden tasarlanan kıyafetlerle podyuma çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 10:47 Güncelleme: 01.11.2023 - 10:50
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        Kanser hastası kadınlar, kızlarıyla kanserojen maddelerden tasarlanan kıyafetlerle podyuma çıktı
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        BURSAKanser Derneği (BUKANDER) tarafından, '1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı' nedeniyle düzenlenen defilede, kanser tedavisi görenler ile kızlarının da aralarında olduğu kadınlar, sigara paketi, poşet ve karton bardak gibi kanserojen madde içeren malzemelerden tasarlanan kıyafetlerle podyuma çıktı.

        Kentte, '1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında, bir alışveriş merkezinde defile düzenlendi. BUKANDER tarafından kansere dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen defilede, aralarında meme kanseri tedavisi gören 2 kişi ile onlara destek veren kızlarının da yer aldığı 8 kadın, kanserojen madde içeren malzemelerden tasarlanan kıyafetler giydi. Sigara paketleri, lateks eldiven, balon, poşet, plastik kaşık, çatal, pipet ve karton bardaklar ile tasarlanan kostümlerle farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen BUKANDER Başkanı Aysun Arslan, 7 yıldır dernek olarak hizmet verdiklerini, amaçlarının her yıl çeşitli etkinliklerle doğru mesaj vermek olduğunu belirtti.

        'MANEVİYATI ÇOK KIYMETLİ'

        Hayatlarında günlük olarak kullanılan, kanserojen maddelerle ilgili büyük çaba gösterdiklerini söyleyen Arslan, "Dernek yönetimime, dernek içerisinde sosyal hizmetlere teşekkür ederim. Bu etkinlikte bizim için önemli olan, kanser hastalarının ve onların çocuklarının da bu kostümleri giyerek mesajı verebilmesiydi. Bizim için maneviyatı çok kıymetli" dedi.

        'KIYAFETLER GÜNLÜK KULLANDIĞIMIZ MATERYALLERİ KAPSIYORDU'

        Defilede, kanser hastası kadınlar ile kızlarının yer almasının önemine değinen Arslan, "Böyle bir alanda bu gösteriyi yapmak kolay değil. Kıyafetler çok basit şeyler değildi. Üzerinde taşıdıkları kıyafetler, hayatımızda kansere sebep olan poşet, eldiven, sigara, kağıt, bununla ilgili günlük hayatımızda kullandığımız materyalleri kapsıyordu. Bu anlamda da doğru mesajı vermemiz kıymetliydi. Kanserin farkında olursak, çok şeyi farkında oluruz. Herkese kansersiz bir hayat diliyoruz" diye konuştu.

        Galeri
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        Galeri
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