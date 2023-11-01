Trabzonspor forması giyen 9 yaşındaki Yusuf'un yüzüne biber gazı sıktı BURSA'da, TrabzonsporFutbol Okulu'na giden Yusuf Emir Bolat (9), arkadaşıyla evinin önünde otururken, yanına yaklaşan bisikletli, yüzüne biber gazı sıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası fenalaşan Bolat, hastaneye kaldırıldı. Şikayet üzerine polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, Trabzonspor Kulübü ise yazılı açıklama yapıp, olayın takipçisi olacağını duyurdu.

BURSA'da, TrabzonsporFutbol Okulu'na giden Yusuf Emir Bolat (9), arkadaşıyla evinin önünde otururken, yanına yaklaşan bisikletli, yüzüne biber gazı sıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası fenalaşan Bolat, hastaneye kaldırıldı. Şikayet üzerine polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, Trabzonspor Kulübü ise yazılı açıklama yapıp, olayın takipçisi olacağını duyurdu.

Olay, 29 Ekim saat 17.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi Yakut Sokak'ta meydana geldi. Trabzonspor Futbol Okulu'nda eğitim alan Yusuf Emir Bolat, evinin önünde arkadaşıyla oturup sohbet ederken, bisikletiyle yanlarına yaklaşan 1 kişi, iddiaya göre kendisine, 'Vay, sen Trabzonsporlu musun?' dedi. Yusuf Emir'in 'Evet' yanıtı üzerine, 'Trabzonspor ezik' diyen şüpheli, yanındaki biber gazını çocuğun yüzüne sıkarak uzaklaştı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası Yusuf Emir, biber gazının etkisiyle ağlarken, sesleri duyan mahallelilerin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Yusuf Emir Bolat, ambulansla kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

'ARKADAŞIMLA DONDURMA YİYORDUM'

Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin kimliğinin tespiti için çalışma başlattı.

Olayın şokunu yaşayan Yusuf Emir Bolat, "Arkadaşımla oturup dondurma yiyorduk. Yanımıza siyah bisikletle bir adam geldi. 'Sen Trabzonsporlu musun lan' dedi. Ben de 'Evet' dedim. 'Trabzonspor eziktir' diyerek biber gazı sıktı bana, sonra kaçtı" dedi.

Anne Sonay Bolat ise şüphelinin yakalanıp en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Olayın sosyal medyada yer almasının ardından Trabzonspor Kulübü, açıklama yayınladı. 'Bu olayın takipçisi olacağız' başlığıyla yayınlanan basın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Bursa'da henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs; 9 yaşındaki Trabzonspor Futbol Okulu mensubu öğrencimize önce hakaret edip sonra da yüzüne biber gazı sıkarak asla kabul edilemez bir saldırı gerçekleştirmiştir. Biber gazının etkisinden ötürü hastanede tedavi gören genç taraftarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saldırıyı gerçekleştiren bu şahsın bir an önce yakalanarak gerekli cezayı alması için konunun takibinde olacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz."