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        Trabzonspor forması giyen 9 yaşındaki Yusuf'un yüzüne biber gazı sıktı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 19:10 Güncelleme: 01.11.2023 - 19:15
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        Trabzonspor forması giyen 9 yaşındaki Yusuf'un yüzüne biber gazı sıktı (3)
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        YUSUFEMİRBOLAT'A TRABZONSPOR FORMASI HEDİYE EDİLDİ

        Bursa'da, arkadaşıyla evinin önünde otururken, yanına yaklaşan bisikletli tarafından yüzüne biber gazı sıkılan Yusuf Emir Bolat'ı Bursa Trabzonsporlular Derneği yöneticileri evinde ziyaret etti. Ailesine 'Geçmiş olsun' dileklerini ileten yöneticiler, Yusuf Emir Bolat'a, üzerinde isminin yazdığı 61 numaralı Trabzonspor forması hediye etti. Ziyarette, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Orhan Aygün ve Mudanya İlçe Başkanı Orhan Samast da yer aldı.

        'OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

        Olayın takipçisi olacağını belirten Bursa Trabzonsporlular Derneği Başkanı Mehmet Nezor, "Kardeşimizin her zaman yanındayız. Bu olayın takipçisi olacağız. Elbette hak hukuk yerini bulacak. Şahıs zaten yakalandı. Bundan sonrasına yargı karar verecek" dedi.

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