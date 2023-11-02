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        Bursa'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu

        BURSA'da akşamsaatlerinde etkisini gösteren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 23:02 Güncelleme: 02.11.2023 - 23:05
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        Bursa'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
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        BURSA'da akşamsaatlerinde etkisini gösteren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler zor anlar yaşadı.

        Bursa'da akşam saatlerinde etkisini gösteren ve yaklaşık 3 saat süren sağanak, Merkez Osmangazi, Yıldırım, Kestel, İnegöl, Orhangazi, Harmancık, Keles, Mustafakemalpaşa, Orhaneli ve Yenişehir ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde, sokak ve alt geçitlerde biriken su nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler zor anlar yaşadı.

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