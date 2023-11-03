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        Damada yumurta pişirtip, halatla gelin arabasını çektirdiler

        BURSA´dadüğün eğlencesinde arkadaşları sokak ortasında damada yumurta pişirtip, halat bağladıkları gelin arabasını çektirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 13:02 Güncelleme: 03.11.2023 - 13:05
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        Damada yumurta pişirtip, halatla gelin arabasını çektirdiler
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        BURSA´dadüğün eğlencesinde arkadaşları sokak ortasında damada yumurta pişirtip, halat bağladıkları gelin arabasını çektirdi.

        İstanbul'da yaşayan Aylin Çelikkol ile Bursa'da yaşayan Mehmet Ulutaş, Bursa'da yapılan düğünle dünyaevine girdi. Mehmet Ulutaş, düğün öncesi İstanbul'dan aldığı gelinle birlikte kente geldiğinde mahallede kendisini bekleyen arkadaşlarının sürpriziyle karşılaştı. Gelin arabasının önünü kesen arkadaşları, araçtan indirdikleri damada, önce sokakta yumurta pişirtti. Ardından da gelin arabasına halat bağlayan arkadaşları, damada aracı çektirdi. O anlar, kamerayla kayda alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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