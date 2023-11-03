Eşinin boğazını sıkarak 400 lirasını gasbeden şüpheli tutuklandı

BURSA´nınGemlik ilçesinde eşi E.S.´nin (20) boğazını sıkarak 400 lirasını gasbeden Umut Sarı (22), tutuklandı.

Olay, 27 Ekim´de Eşref Dinçer Mahallesi Özkan Sokak´ta meydana geldi. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Umut Sarı, evde eşi E.S.´den 400 lira istedi. Eşi olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre Uğur Sarı, eşinin boğazını sıkarak 400 lirasını gasbetti. Sarı, evden ayrılırken, E.S.´nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. U.S., polis ekipleri tarafından dün yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut Sarı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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