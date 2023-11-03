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        Eşinin boğazını sıkarak 400 lirasını gasbeden şüpheli tutuklandı

        BURSA´nınGemlik ilçesinde eşi E.S.´nin (20) boğazını sıkarak 400 lirasını gasbeden Umut Sarı (22), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 16:52 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:55
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        Eşinin boğazını sıkarak 400 lirasını gasbeden şüpheli tutuklandı
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        BURSA´nınGemlik ilçesinde eşi E.S.´nin (20) boğazını sıkarak 400 lirasını gasbeden Umut Sarı (22), tutuklandı.

        Olay, 27 Ekim´de Eşref Dinçer Mahallesi Özkan Sokak´ta meydana geldi. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Umut Sarı, evde eşi E.S.´den 400 lira istedi. Eşi olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre Uğur Sarı, eşinin boğazını sıkarak 400 lirasını gasbetti. Sarı, evden ayrılırken, E.S.´nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. U.S., polis ekipleri tarafından dün yakalanarak gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut Sarı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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