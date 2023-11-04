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        Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti

        BURSA'nınMustafakemalpaşa ilçesinde Samet Özdemir (34), eşi Zeynep Özdemir (28) ile oğulları Metehan (9) ve Batuhan'ı (4) tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar etti. Şiddetli geçimsizlik yaşayan çiftten Zeynep Özdemir´in bir süre önce evi terk edip eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı, 2 gün önce de geri döndüğü bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 14:16 Güncelleme: 04.11.2023 - 14:20
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        Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti
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        BURSA'nınMustafakemalpaşa ilçesinde Samet Özdemir (34), eşi Zeynep Özdemir (28) ile oğulları Metehan (9) ve Batuhan'ı (4) tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar etti. Şiddetli geçimsizlik yaşayan çiftten Zeynep Özdemir´in bir süre önce evi terk edip eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı, 2 gün önce de geri döndüğü bildirildi.

        Olay dün gece saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi 125'inci Sokak´ta meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Samet ve Zeynep Özdemir çiftinin evine gelen yakınları, kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Durumdan şüphelenip, kapıyı kırarak içeri giren yakınları, Özdemir çifti ile oğulları Metehan ve Batuhan´ı yerde kanlar içinde buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, aile bireylerinin öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede, Samet Özdemir'in tabancayla eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra yaşamına son verdiği tespit edildi.

        UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

        11 yıllık evli olan çift arasında şiddetli geçimsizlik olduğu, Zeynep Özdemir´in bir süre önce evi terk edip eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi. Bu süre zarfında baba evinde kalan Zeynep Özdemir´in 2 gün önce eve döndüğü ifade edildi.

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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