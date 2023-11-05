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        Organ bağışı farkındalığı için pedal çevirdiler

        BURSA'da,3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi Koordinatörlüğü ve AKUT'un Öğrenci Topluluğu tarafından, organ bağışın önemine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için bisiklet korteji düzenlendi. Organ nakil koordinatörlerinin de aralarında olduğu 50 kişi, 13 kilometre pedal çevirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 14:56 Güncelleme: 05.11.2023 - 15:00
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        Organ bağışı farkındalığı için pedal çevirdiler
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        BURSA'da,3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi Koordinatörlüğü ve AKUT'un Öğrenci Topluluğu tarafından, organ bağışın önemine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için bisiklet korteji düzenlendi. Organ nakil koordinatörlerinin de aralarında olduğu 50 kişi, 13 kilometre pedal çevirdi.

        Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında, BUÜ Organ Nakli Merkezi Koordinatörlüğü ve AKUT'un Öğrenci Topluluğu üyeleri bisikletli kortej düzenledi. Merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan bisikletleriyle yola çıkan 50 kişi, 13 kilometrelik yolu katederek, Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ne ulaştı. BUÜ Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ekrem Kaya, koordinatörler Sahriye Keskin, Kerem Selimoğlu, Rafet Oflaz, Ersin Elgin ve Organ Nakli Merkezi Hemşiresi İlknur Arslan ile Uludağ Üniversitesi AKUT Öğrenci Topluluğu'nun katıldığı organizasyonda, AKUT Öğrenci Topluluğu adına açıklamada bulunan Abdülkadir Sözüer, etkinliğin amacının organ bağışı konusunda farkındalığı arttırmak olduğunu söyledi. Sözüer, "3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası´nda, topluluğumuzun kuruluşundan itibaren, Uludağ Üniversitesi Organ Nakil Koordinatörlüğü ile beraber organize olarak, halkı bilinçlendirmek ve organ bağışına farkındalığı arttırmak için bisiklet kortejimizi düzenledik. Halkımız daha çok bilinçlensin, organ bağışına farkındalığımız artsın ve nakil bekleyen hastalarımıza umut olsun diye arkadaşlarımızla beraber pedala bastık. 'Hayat vermek elinizde' sloganıyla yola çıktık" dedi. 

        'PANDEMİ ÖNCESİ SEVİYEMİZİ YAKALAMAK İSTİYORUZ'

        Amaçlarının pandemi öncesi ivmeyi tekrar yakalamak olduğunu söyleyen BUÜ Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ekrem Kaya ise "AKUT Öğrenci Topluluğu'nun bize verdiği destekle, bugün burada Organ Nakli Haftası'nı halkımıza, insanlarımıza tekrar hatırlatmak istiyoruz. Bölgemizin şöyle bir özelliği var; son 15 yıldır Türkiye genelinde organ bağışı konusunda çok önemli bir ilerleme katetti. Pandemi öncesi dönemde sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın önde gelen organ bağış yüksek yerlerinden biriydi. Ancak pandemiden sonra muazzam bir bağış düşüşü yaşadık. Şu anda onun etkileri devam ediyor. Amacımız bu tür aktivitelerle tekrar canlandırarak, organ bağışında yakaladığımız eski ivmemizi yeniden yakalamak istiyoruz. Bütün amacımız bu" diye konuştu.

        Prof. Dr. Kaya, "Bugün AKUT'un desteğiyle bisikletçilerimiz bir şehir turu yaptılar. Yarım saatlik bir parkuru geçtiler. Bize moral desteği verdiler. Organ bağışı konusunda inşallah halkımıza etki edecektir. Organ bağışı bekleyen hastalarımıza umut olacaktır. Yaklaşık 50 bisikletli, bize bugün destek verdi. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

        'KARACİĞERİMİN YÜZDE 35'İNİ BAĞIŞLADIM¸İYİ Kİ YAPMIŞIM'

        29 Ocak tarihinde hiç tanımadığı Emirhan Aydemir'e (10) karaciğer bağışı yapan Yasemin Fırat da (23) etkinliğe destek verdi. Organ bağışının korkulacak bir durum olmadığını söyleyen Fırat, "29 Ocak tarihinde organ bağışı için ameliyat oldum. Tanımadığım birine karaciğerimi verdim. Karaciğerimin yüzde 35'ini verdim. Şu an sağlık durumum çok iyi. Eskisinden daha iyiyim. Korkulacak hiçbir şey yok. Çok mutluyum. İyi ki de böyle bir şey yapmışım. Bugün burada bir etkinlik var. Sağ olsunlar beni de davet ettiler. Ben de organ bağışına destek olmak için, insanların daha çok ufkunu açmak için, meraklarını gidermek için buradayım. Organ bağışından korkmasınlar. Önce gidip doktorlarla görüşsünler. Bu süreç nasıl öğrensinler. Ondan sonra karar versinler. Organ bağışı denilince insanların aklına hep korku geliyor. Ama korkulacak bir şey yok" diye konuştu.

        Etkinlikte, parkurun bittiği yere organ bağış standı kuruldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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