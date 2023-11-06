Eşini, ruhsatsız silahlarla oynarken kazara vurmuş

BURSA'nınGürsu ilçesinde, evinde tabancayla omzundan yaralanan Öznur Çelik´in (28) tedavisi sürüyor. Olayın ardından gözaltına alınan Musa Çelik´in (33) ifadesinde, ruhsatsız silahlarla oynarken eşini kazara vurduğunu söylediği belirtildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi Gün Sokak´ta meydana geldi. Çelik çiftinin evinden silah sesi geldiğini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, tabancayla omuzundan yaralanan 2 çocuk annesi Öznur Çelik'i ambulansla Bursa'da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Evde, biri kurusıkı ruhsatsız 3 tabanca ve 1 tüfek ele geçiren polis, şüpheli olarak Musa Çelik´i gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda Musa Çelik´in eşini silahlarla oynarken kazara yaraladığını söylediği belirtildi. Tedavisi süren Öznur Çelik´in de aynı yönde ifade verdiği bildirildi.

Musa Çelik´in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.