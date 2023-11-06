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        Eşini, ruhsatsız silahlarla oynarken kazara vurmuş

        BURSA'nınGürsu ilçesinde, evinde tabancayla omzundan yaralanan Öznur Çelik´in (28) tedavisi sürüyor. Olayın ardından gözaltına alınan Musa Çelik´in (33) ifadesinde, ruhsatsız silahlarla oynarken eşini kazara vurduğunu söylediği belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 12:37 Güncelleme: 06.11.2023 - 12:37
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        Eşini, ruhsatsız silahlarla oynarken kazara vurmuş
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        BURSA'nınGürsu ilçesinde, evinde tabancayla omzundan yaralanan Öznur Çelik´in (28) tedavisi sürüyor. Olayın ardından gözaltına alınan Musa Çelik´in (33) ifadesinde, ruhsatsız silahlarla oynarken eşini kazara vurduğunu söylediği belirtildi.

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi Gün Sokak´ta meydana geldi. Çelik çiftinin evinden silah sesi geldiğini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, tabancayla omuzundan yaralanan 2 çocuk annesi Öznur Çelik'i ambulansla Bursa'da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Evde, biri kurusıkı ruhsatsız 3 tabanca ve 1 tüfek ele geçiren polis, şüpheli olarak Musa Çelik´i gözaltına aldı.

        Emniyetteki sorgusunda Musa Çelik´in eşini silahlarla oynarken kazara yaraladığını söylediği belirtildi. Tedavisi süren Öznur Çelik´in de aynı yönde ifade verdiği bildirildi.

        Musa Çelik´in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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