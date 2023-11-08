Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Prof. Dr. Kaya: Kadaverik organ bağışı, pandemi ile çok dramatik bir şekilde düştü

        BURSAUludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ekrem Kaya, pandemi öncesi Bursa bölgesinde kadaverik organ bağış oranının yüzde 26,3 olduğunu belirterek, "Bu oran, pandemi ile çok dramatik bir şekilde düştü. Türkiye genelinin ortalaması 1,5- 2 civarına indi. Şu anda 3,5 civarında. Bölgemizin de bağış oranı pandemide 12- 14 oldu, bu sene 8,5. Bu tabii, çok büyük bir düşüş. Birçok Avrupa ülkesi bu düşüşten geri döndüler, toparladılar. Ama düşüşe devam ediyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 10:36 Güncelleme: 08.11.2023 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prof. Dr. Kaya: Kadaverik organ bağışı, pandemi ile çok dramatik bir şekilde düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSAUludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ekrem Kaya, pandemi öncesi Bursa bölgesinde kadaverik organ bağış oranının yüzde 26,3 olduğunu belirterek, "Bu oran, pandemi ile çok dramatik bir şekilde düştü. Türkiye genelinin ortalaması 1,5- 2 civarına indi. Şu anda 3,5 civarında. Bölgemizin de bağış oranı pandemide 12- 14 oldu, bu sene 8,5. Bu tabii, çok büyük bir düşüş. Birçok Avrupa ülkesi bu düşüşten geri döndüler, toparladılar. Ama düşüşe devam ediyoruz" dedi.

        Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadavradan organ bağışı ve organ nakli, durma noktasına geldi. Zaman içerisinde bağış oranlarında bir ivme kaydedilse de pandemi öncesi kadavradan yapılan bağış rakamlarına ulaşılamadı. Türkiye'de 2023 yılı itibarıyla; 24 bin 449 kişi böbrek, bin 422 kişi kalp, 2 bin 600 kişi karaciğer, 204 kişi akciğer, 277 kişi pankreas, 3 bin 963 kişi kornea nakli için sıra bekliyor. Kadavradan organ bağışında, uzun yıllardır liderliğini koruyan Bursa bölgesi, 2023 yılında da bu alanda birinciliğini sürdürdü. Ancak Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Bilecik'i kapsayan Bursa bölgesinde, 2 bin 341 kişi böbrek, 337 kişi karaciğer, 138 kişi hala kornea bekliyor.

        1711 KİŞİDEN 289'UNUN ORGANLARI BAĞIŞLANDI

        Türkiye'de geçen yıl bin 711 kişiye 'beyin ölümü' tanısı konulmasına rağmen, hayatını kaybeden bu kişilerin sadece 289'unun yakınlarının organ bağışına onay verdiğini belirten Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ekrem Kaya, "Pandemi bütün dünyayı etkiledi. Bütün dünyada organ naklini ve özellikle de organ bağışını çok etkiledi. Kadaverik organ bağışını, ölüden yapılan organ bağışlarını etkiledi. Ama en fazla da bize göre bizi etkiledi, Türkiye'yi etkiledi. Çünkü Türkiye kadar düşüş sağlayan ülke çok azdır. Pandemi döneminde yoğun bakımda yatan hastaların akıbetinin ne olduğu bilinmezken, bu dönemde beyin ölümüne karar vermek ya da organ nakli bağışçısı olmak biraz sıkıntılıydı. Fakat şu anda pandemiyi atlatmış durumdayız. Buna rağmen pandemi öncesi döneme erişemedik. Pandemi öncesi dönemin çok altında bir başarıyla devam ediyoruz. Türkiye'de en iyi bölge biziz. Buna rağmen biz de çok düşük durumdayız" diye konuştu.

        'AVRUPA ORTALAMASININ ALTINA DÜŞTÜK'

        Kadaverik organ bağışının en çok Türkiye'yi etkilediğini söyleyen Prof. Dr. Kaya, "Dünyada bunun bir ölçeği var; milyon nüfus başına ne kadar bağış oluyor? Pandemi öncesi dönemde, bizim bu bölgemizdeki değer 23,6'ydı. Avrupa ortalaması 15'ti. Dünya ortalaması 10 civarındaydı. Avrupa'nın bazı ülkelerinde 50 olabiliyordu. Amerika'da 28 civarında. Türkiye ortalaması 7,5'ti. Ama bölgemizin ortalaması tekrar belirteyim; 23,6'ydı. Bu oran, pandemi ile çok dramatik bir şekilde düştü. Türkiye genelinin ortalaması 1,5-2 civarına indi. Şu anda 3,5 civarında. Bölgemizin de bağış oranı pandemide 12-14 oldu, bu sene 8,5. Bu tabii, çok büyük bir düşüş. Birçok Avrupa ülkesi bu düşüşten geri döndüler, toparladılar. Ama düşüşe devam ediyoruz. Avrupa ortalamasının altına düştük. Bursa bölgesi, olarak Avrupa ortalamasının üzerindeydik" dedi.

        'ŞİMDİ BEKLEME LİSTESİNDE ÖLEN HASTAMIZ VAR'

        Pandemi sonrası organ bekleme listesindeki hastaların ölüm oranının arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Kaya, "Çok dramatik bir iki örnek vereyim. Mesela pandemi öncesinde, burada gerek böbrek yetmezliği gerekse karaciğer yetmezliği için bize gelip, nakil olmak için başvuran hastalardan neredeyse hiçbirini kaybetmiyorduk. Bu kişilere 6 ay içerisinde organ bulunuyordu. Ama şimdi bekleme listesinde ölen hastamız var. Neredeyse 1,5 sene, 2 sene, 3 sene bekleyen hastamız var. Dolayısıyla aradaki fark çok belirgin hale geldi. 3-4 gün önce bir organ bağışı oldu. Başka bir hastanedeydi sıra, o aldı. Ama eskiye oran ile çok az tabii. Pandemi öncesi dönemde, günde 2 tane karaciğer, 3 tane böbrek nakli yaptığımız oluyordu. Hem de bunları ölüden bağış, kadavradan bağış şeklinde yapıyorduk. Ama şimdi ayda 1 tane ölüden bağış şeklinde yapıyoruz. Bizim hastanemize 1,5 aydır karaciğer bağışı olmadı. Sıra gelmedi" diye konuştu.

        SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ELEŞTİRİ

        Sağlık çalışanlarına da yönelik eleştiri yapan Prof. Dr. Kaya, "Bu konuda elbette sağlık çalışanlarının da üzerlerine bazı görevler düşüyor. Şimdi tabii organ, beyin ölümü olmuş kişilerden, ölüden bağış alınıyor. Bunun olması için beyin ölümünün tespit edilmesi lazım. Bu tespit oranında da azalma var. Sağlık çalışanlarında da bir motivasyon kaybı var. Ama diğer yandan beyin ölümü tespit edilmiş olanlarda da bağış oranında azalma var. Halkın da ilgisi azalmış durumda. Dolayısıyla hem sağlık çalışanlarına hem de halkımıza topyekun bu konuya daha fazla ilgi göstermelerini rica ediyorum" dedi.

        'DOĞRU OLAN BU DEĞİL'

        Kadavradan organ bağışının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Kaya, "5 yaşındaki çocuk ölüm eşiğindeyken, bir anda cıvıl cıvıl okula gider hale gelmiştir. Dünyada canlı verici, sağlam kişilerden alınan organlar ile ilgili yapılan nakillerde birinci ya da ikinciyiz. Karaciğerde birinci, böbrekte ikinci. Canlı verici nakillerini biz de yapıyoruz. Ama doğru olan bu değil. Batı bunu nasıl yapıyor? Ölüden organları bağışlıyor. Toprakta çürüyeceğine, insanlara, başka insanlara bağışlıyoruz. Dolayısıyla canlılar zarar görmüyor. Demek istediğimiz bu" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Otomotivde 'ithal' devir
        Otomotivde 'ithal' devir
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        10 kişi birden 1 kişiyi dövdü!
        10 kişi birden 1 kişiyi dövdü!
        Dev maçta kazanan Milan!
        Dev maçta kazanan Milan!
        Korkunç olay! Otomobil kaldırıma sıkıştırdı! Bacağı koptu!
        Korkunç olay! Otomobil kaldırıma sıkıştırdı! Bacağı koptu!
        O kentte sıcaklık eksi 6 dereceye düştü!
        O kentte sıcaklık eksi 6 dereceye düştü!
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Yalnızlık çok güzel"
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        O anlar karakolun kamerasına yansıdı! İşkenceci polise 24 yıl istendi!
        O anlar karakolun kamerasına yansıdı! İşkenceci polise 24 yıl istendi!
        Meteoroloji saat verdi! Sağanak geliyor
        Meteoroloji saat verdi! Sağanak geliyor
        New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü
        New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        İstanbul’da dehşet! Anne ve kızını öldürüp intihar etti
        İstanbul’da dehşet! Anne ve kızını öldürüp intihar etti
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        Temsilciler Meclisi'nden Filistin asıllı Tlaib'e 'kınama'
        Temsilciler Meclisi'nden Filistin asıllı Tlaib'e 'kınama'
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!

        Benzer Haberler

        Bursa Devlet Tiyatrosu ara tatil döneminde perdelerini çocuklar için açacak
        Bursa Devlet Tiyatrosu ara tatil döneminde perdelerini çocuklar için açacak
        Yenişehir'de tek katlı iki evde etkili olan yangın söndürüldü
        Yenişehir'de tek katlı iki evde etkili olan yangın söndürüldü
        ORMAN YOLUNDA OTOMOBİLİN ÖNÜNE ÇIKAN YAVRU İLE ANNE AYI KAMERADA  
        ORMAN YOLUNDA OTOMOBİLİN ÖNÜNE ÇIKAN YAVRU İLE ANNE AYI KAMERADA  
        Orman yolunda otomobilin önüne çıkan yavru ile anne ayı kamerada
        Orman yolunda otomobilin önüne çıkan yavru ile anne ayı kamerada
        'DÜZ KONTAK' YÖNTEMİYLE ÇALDIĞI SERVİS MİNİBÜSÜYLE 130 KİLOMETRE KAÇTI
        'DÜZ KONTAK' YÖNTEMİYLE ÇALDIĞI SERVİS MİNİBÜSÜYLE 130 KİLOMETRE KAÇTI
        'Düz kontak' yöntemiyle çaldığı servis minibüsüyle 130 kilometre kaçtı
        'Düz kontak' yöntemiyle çaldığı servis minibüsüyle 130 kilometre kaçtı