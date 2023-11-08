Bursa'da devrilen kamyonet, bariyerlere çarptı

BURSA'dadevrilip, bariyerlere çarpan kamyonetin sürücü Muhammet Şükrü Öztürk (38), hafif yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Kavşağı'nda meydana geldi. Bursa'dan İstanbul istikametine giden Muhammet Şükrü Öztürk idaresindeki 35 AVC 716 plakalı kapalı kasa kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi. Bariyerlere de çarpan kamyonet hurdaya dönerken, sürücü kazayı hafif sıyrıklar ile atlattı. Öztürk'ün tedavisi ambulansta yapılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.