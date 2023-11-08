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        Mağaza önünde sergilenen ısıtıcıyı çaldı

        BURSA´nınİnegöl ilçesinde bir mağazanın önünde sergilenen ısıtıcı, yoldan geçen kişi tarafından çalındı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 12:06 Güncelleme: 08.11.2023 - 12:10
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        Mağaza önünde sergilenen ısıtıcıyı çaldı
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        BURSA´nınİnegöl ilçesinde bir mağazanın önünde sergilenen ısıtıcı, yoldan geçen kişi tarafından çalındı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 6 Kasım saat 12.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi´nde meydana geldi. Ev eşyaları satan bir mağazanın önünde, kutulu halde sergilenen ısıtıcılardan biri, yoldan geçen kişi tarafından çalındı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen şüphelinin mağaza önünde duran ısıtıcı kutusunu kucaklayarak yoluna devam ettiği görüldü. Şüphelinin rahat tavırları da kameraya yansıdı. Mağaza yöneticilerinin şikayeti üzerine, polis, şüphelinin kimliğini tespit etmek üzere çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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