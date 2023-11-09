OTOMOBİLE ÇARPAN TIR DEVRİLİP, 400 METRE SÜRÜKLENDİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI  

BURSA'da,otomobileçarparak devrilen şeker pancarı yüklü TIR'ın 400 metre sürüklendiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında İnegöl- Bursa karayolu Kestel ilçesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl istikametinden Bursa istikametine seyir halinde olan Ali Aydınsoy (54) yönetimindeki 06 DFJ 297 plakalı şeker pancarı yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen Hüseyin H. (38) yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil metrelerce savrularak yol kenarındaki bariyerlere sıkışırken, TIR ise devrilip, yaklaşık 400 metre sürüklenerek durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü Hüseyin H. ile yolcu Eray G. (31) araçta sıkışarak ağır yaralanırken, sürüklenen TIR'dan yola savrulan Ali Aydınsoy ise hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Hüseyin H. ile Eray G., itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, Aydınsoy'un cansız bedenini TIR'ın bulunduğu yerden yaklaşık 200 metre geride buldu. Aydınsoy'un cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.