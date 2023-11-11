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        BUDO'da olumsuz hava nedeniyle bazı seferler iptal edildi

        BURSADeniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 10:08 Güncelleme: 11.11.2023 - 10:08
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        BUDO'da olumsuz hava nedeniyle bazı seferler iptal edildi
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        BURSADeniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

        Bursa Deniz Otobüsleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün bazı seferlerini iptal etti. BUDO'dan yapılan duyuruda, 08.00 ile 10.30 saatleri arasında Bursa-İstanbul ve Armutlu-İstanbul arasında yapılması planlan, 6 deniz otobüsü seferinin olumsuz hava koşulları nedeni ile iptal edildiği belirtildi. BUDO'dan yapılan duyuruda iptal edilen seferler şöyle sıralandı:

        08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

        08:00  İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

        09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

        09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

        10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

        10:30  İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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