Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü

BURSA'da,yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Şaban Erdağ (83), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Soğukkuyu Mahallesi, Mudanya Bulvarı Acemler mevkisinde meydana geldi. İzmir'den, Ankara İstikametine seyreden Hamza K. yönetimindeki 16 MA 9796 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Şaban Erdağ'a çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şaban Erdağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Erdağ'ın cansız bedeni kaza yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, otomobilin sürücüsü Hamza K. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.