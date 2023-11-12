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        İnegölspor - Uşak Spor: 2-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 16:48 Güncelleme: 12.11.2023 - 16:50
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        İnegölspor - Uşak Spor: 2-0
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        STAT:İnegölilçe

        HAKEMLER: Yakup Özhan, Önder Çalış, Mücahit Değirmenci

        İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi, Muhammed Samed Karakoç (Dk.70 Tuğbey Akgün), Furkan Özyapı, Uğur Mustafa Türk (Dk. 70 Okan Deniz), Serhat Baştan (Dk. 88 Erkan Arda Çağdaş), Cengiz Ötkün (Dk. 90+2 Emre Toptan), Kadir Turhan, Orhan Aktaş, Yusuf Talum, Uğur Utlu, Ferhat Görgülü (Dk. 46 Yusuf Kocatürk)

        UŞAK SPOR.: İbrahim Bağcı, İsmet Kavuştu, Oğulcan İnanç (Dk.26 Onur Kıntaş), Şamil Başaran, Cem Aktaş (Dk.61 Ahmet Hakan Şahin), Ömer Faruk Çalışkan, Gökmen Aydoğdu (Dk. 61 Alperen Kahraman), Tolga Çokkoşan, Sertan Yiğenoğlu, Ege Özkayımoğlu (Dk. 82 Mahmut Yiğit Türkmen), Ömer Gür

        GOLLER: Dk. 2 Cengiz Ötkün, Dk. 16 Uğur Mustafa Türk (İnegölspor)

        SARI KARTLAR: Cem Aktaş, Sertan Yiğenoğlu, Onur Kıntaş (Uşak Spor)

        TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta mücadele eden İnegölspor, sahasında ağırladığı Uşak Spor'u 2-0 mağlup etti.

        Karşılaşmanın 2'nci dakikasında gelişen İnegölspor atağında topla buluşan Cengiz'in vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

        16'ncı dakikadaki İnegölspor atağında, ceza sahasına atılan topla buluşan Uğur Mustafa'nın vuruşu gol oldu: 2-0.

        20'nci dakikada gelişen Uşak Spor atağında Ömer Faruk ceza sahası içinde düşürüldü ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cem'in sert vuruşunu kaleci kurtardı.

        56'ncı dakikada İnegölspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Mustafa'nın vuruşunu kaleci kornere çeldi.

        Karşılaşma İnegölspor´un 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Bursa / İnegöl - Yavuz YILMAZ

        2023-11-12 16:42:26

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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