Bursa'da yanan iş merkezi, dronla görüntülendi (2)

ARAÇLARINIALEVLERDENKAÇIRDILAR

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 10 katlı iş merkezinde çıkan yangın nedeniyle çevrede yaşanan panik bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. 10 katlı iş merkezinin bitişiğinde bulunan site sakinlerinden bazıları koşarak araçlarına giderken, el ele tutuşarak park halindeki otomobillerine doğru koşan bir çift, panikle kaçmaya çalışan bir başka sürücünün otomobilinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar saniye saniye görüntülendi.