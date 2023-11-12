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        Bursa'da yanan iş merkezi, dronla görüntülendi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 18:48 Güncelleme: 12.11.2023 - 18:50
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        Bursa'da yanan iş merkezi, dronla görüntülendi (2)
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        ARAÇLARINIALEVLERDENKAÇIRDILAR

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 10 katlı iş merkezinde çıkan yangın nedeniyle çevrede yaşanan panik bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. 10 katlı iş merkezinin bitişiğinde bulunan site sakinlerinden bazıları koşarak araçlarına giderken, el ele tutuşarak park halindeki otomobillerine doğru koşan bir çift, panikle kaçmaya çalışan bir başka sürücünün otomobilinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar saniye saniye görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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