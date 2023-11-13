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        Sürücüsünün virajı alamadığı otomobil, iş yerinin duvarına çarptı: 2 yaralı

        BURSA'nınOrhangazi ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün virajı alamadığı otomobilin bir iş yerinin duvarına çarpıp, devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 00:18 Güncelleme: 13.11.2023 - 00:20
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        Sürücüsünün virajı alamadığı otomobil, iş yerinin duvarına çarptı: 2 yaralı
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        BURSA'nınOrhangazi ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün virajı alamadığı otomobilin bir iş yerinin duvarına çarpıp, devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 21.45 sıralarında İznik- Orhangazi karayolu üzerinde Eski Mezbahne virajında meydana geldi. İznik istikametinden, Orhangazi istikametine ilerleyen Erdal Demir (33) yönetimindeki 54 AIP 467 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün virajı alamaması sonucu yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına çarpıp, devrildi. Kazada, sürücü Erdal Demir ile otomobildeki Yusuf Güler hafif yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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