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        Elektrikli bisiklet, yayaya çarptı; 3 yaralı

        BURSA'daelektrikli bisikletin yayaya çarptığı kazada, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 14:18 Güncelleme: 15.11.2023 - 14:20
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        Elektrikli bisiklet, yayaya çarptı; 3 yaralı
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        BURSA'daelektrikli bisikletin yayaya çarptığı kazada, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Beyzade Sokak'ta meydana geldi. Ahmet E.'nin (14) kullandığı elektrikli bisiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Özgür A.'ya (19) çarptı. Kazada Özgür A. ile devrilen bisikletteki Ahmet E. ile arkasında oturan Muhammed A. (13) yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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