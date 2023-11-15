Bursa'da çatı yangını 1 saatte söndürüldü
BURSA'da3katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.
BURSA'da3katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, saat 13.30 sıralarında İznik ilçesi Yeni Mahalle Akçakaya Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında çıktı. Alevler kısa sürede binanın çatısını sararken, ihbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile arkasındaki binaya sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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