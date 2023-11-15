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        Bursa'da çatı yangını 1 saatte söndürüldü

        BURSA'da3katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 17:48 Güncelleme: 15.11.2023 - 17:50
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        Bursa'da çatı yangını 1 saatte söndürüldü
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        BURSA'da3katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

        Yangın, saat 13.30 sıralarında İznik ilçesi Yeni Mahalle Akçakaya Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında çıktı. Alevler kısa sürede binanın çatısını sararken, ihbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile arkasındaki binaya sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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