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        Bursa'da devrilen elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında 2 katlı ev harabeye döndü: 1 yaralı 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 00:58 Güncelleme: 17.11.2023 - 01:00
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        Bursa'da devrilen elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında 2 katlı ev harabeye döndü: 1 yaralı 
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        YavuzYILMAZ/İNEGÖL(Bursa)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde elektrikli ısıtıcısının devrilmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle bitişikteki evlere sıçramadan döndürüldü. Yangında, 2 katlı bina kullanılamaz hale gelirken, 1 kişi başından yaralandı.

        Yangın, saat 22.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Hacı Ahmet sokaktaki 2 katlı binada çıktı.  Ayhan Örnek (60) ile kardeşi Ömer Örnek'e ait evde, iddiaya göre elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangın, kısa sırada büyüdü. Evde bulunan Örnek kardeşler kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören komşuların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 katlı binayı saran alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, başından yaralanan Ayhan Örnek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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