Yasa dışı silah satışı yapılan oto tamirhanesine baskında 3 tutuklama BURSA'da,yasa dışı silah satışı yapıldığı tespit edilen oto tamirhanesi ile bir otomobilde yapılan aramada 19 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

BURSA'da,yasa dışı silah satışı yapıldığı tespit edilen oto tamirhanesi ile bir otomobilde yapılan aramada 19 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Organize Suçlar Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalarda, Yıldırım ilçesindeki oto tamirhanesinde silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler, savcılık izninin ardından, silah ticareti yaptığı öne sürülen S.Ç.'yi (53) fiziki ve teknik takibe aldı. Ekipler, 13 Kasım'da oto tamirhanesine baskın düzenledi, operasyonda S.Ç. yakalandı. İş yerindeki aramada 7 ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu madde ve 18 mermi ele geçirildi.

OTOMOBİLLE SİLAH SEVKİYATINA POLİS ENGELİ

Oto tamirhanesine sık sık geldiği belirlenen M.İ.Y. (38) ile A.Y.'yi (19) de takibe alan ekipler, şüphelilerin yakın zamanda otomobilleriyle silah sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Polis, bu kez şüphelilerin kullandığı otomobili, 15 Kasım'da Yıldırım ilçesinde durdurdu. Araçtaki aramada 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç., M.İ.Y. ve A.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.