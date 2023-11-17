Sokakta peş peşe havaya ateş eden şüpheli aranıyor BURSA´nınİnegöl ilçesinde, bir kişi sokakta yürüdüğü sırada havaya defalarca ateş etti. Havaya ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenen şüphelinin belirlenip yakalanması için polis çalışma başlattı.

BURSA´nınİnegöl ilçesinde, bir kişi sokakta yürüdüğü sırada havaya defalarca ateş etti. Havaya ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenen şüphelinin belirlenip yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde, Ertuğrulgazi Mahallesi´nde meydana geldi. Acar Sokak´ta yürüyen ve bir kişi belinden çıkardığı tabanca ile havaya 5 el ateş etti. Sokak arasında çevredekilerin hayatını riske atan kişinin, havaya ateş ettiği anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, olayın ardından sokakta bulunan bir apartmana giren şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.